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الجديدة:العثور على المسن المفقود قاسم الجمل جثة هامدة بعد اسبوع من اختفائه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عثر بعد ظهر اليوم السبت على جثة المسن قاسم الجمل من سكان الجديدة المكر (86 عاما) بعد اسبوع من اختفائه .


وكانت عائلة الجمل اعلنت الاسبوع الماضي اختفاء المسن قاسم الجمل 86 عاما من سكان الجديدة المكر بعد ان اختفت اثارة الاحد الماضي بالقرب من بيته.

وبعد اسبوع من البحث عثر عليه جثة هامدة في احدى الاحراش القريبة من البلدة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
الجديدة:العثور على المسن المفقود قاسم الجمل جثة هامدة بعد اسبوع من اختفائه




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