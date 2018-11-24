الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشابة, يارا, ايوب, من, الجش,

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل لواء الشمال محطة شرطة صفد تناشد الجمهور وتطلب مساعدته في العثور على شابة قاصر مفقودة

تناشد شرطة إسرائيل المواطنين الكرام المساعدة في العثور على الشابة القاصر يارا ايوب (16 عامًا) من قرية الجش، التي فقدت أثارها بتاريخ 23/11/18 وانقطع كل اتصال معها.مواصفاتها : مبنى جسمها : نحيفة طولها:1.60، شعرها أملس واسود وعيناها باللون الأسود.ارتدت بنطلون جينس غامق، ومعطف لونه اسود وقبعة لونها اسود وابيض.يرجى من مَن رآها أو يعرف عنها أي معلومة أو تمكن من التواصل معها .. الاتصال بمركز شرطة صفد على الرقم:04-6978444 او على رقم مركز الطوارئ للشرطة 100.