تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة يارا ايوب من الجش



  |     |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل لواء الشمال محطة شرطة صفد تناشد الجمهور وتطلب مساعدته في العثور على شابة قاصر مفقودة

تناشد شرطة إسرائيل المواطنين الكرام المساعدة في العثور على الشابة القاصر يارا ايوب (16 عامًا) من قرية الجش، التي فقدت أثارها بتاريخ 23/11/18 وانقطع كل اتصال معها.
مواصفاتها : مبنى جسمها : نحيفة طولها:1.60، شعرها  أملس واسود وعيناها باللون الأسود.ارتدت بنطلون جينس غامق، ومعطف لونه اسود وقبعة لونها اسود وابيض.

يرجى من مَن رآها أو يعرف عنها أي معلومة أو تمكن من التواصل معها .. الاتصال بمركز شرطة صفد على الرقم:04-6978444 او  على رقم مركز الطوارئ للشرطة 100.
الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة يارا ايوب من الجش




كلمات متعلقة

الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشابة, يارا, ايوب, من, الجش,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةجورج غريب دهس شرطي الناصرة شقيقة تركه لائحة اتهام مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف المدرسة الثانوية اكسال تخرج الفوج ال 34 كلابها قرية احتقال تخريج شهادات ضبط بندقية اسفل مقعد سيارة خلفي اعتقال 4 شبان جنين الشرطة تفتيش علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاأشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة حفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردنطلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس شابان محطة وقود مجدال هعيمك سكين مطبخ نيتهما تنفيذ عملية طعن الناصرةسخنين اقصى مسجد الحزب الشيوعي الجبهة مظاهرة شعارات ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريانقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com