الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشابة, يارا, ايوب, من, الجش,

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تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...
انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...
اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...
احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...
قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...
قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...
" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...
شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...