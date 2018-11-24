مورينيو, يحسم, الجدل, حول, مستقبل, سانشيز,

حسم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل حول مستقبل نجم الفريق، التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي كشفت تقارير صحفية عن إمكانية رحيله في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لا أعتقد أنه سيرحل، لأنه لم يخبرني أبدًا بأنه يريد المغادرة، أو أنه غير سعيد بالبقاء معنا".وأضاف: "إنه يتحسن مثلما يتحسن الفريق، عندما يلعب يعطينا شخصيته ورغبته في اللعب، والإنتاج لصالح اليونايتد، ومحاولة التكيف مع طريقة لعبنا، أعتقد أن الجميع يمكنه أن يفعل ما هو أفضل".ومر سانشيز منذ انضمامه لليونايتد بأوقات عصيبة، وسجل هدفا واحدا هذا الموسم في 11 مباراة بكل البطولات، مما وضعه في مرمى الانتقادات، لتتحدث تقارير عن إمكانية رحيله في يناير المقبل، في ظل اهتمام سان جيرمان الفرنسي بضمه.