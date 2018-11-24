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اغنية "تكي تكي" لاياد طنوس تحصد 3 مليون مشاهدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح النجم الفنان اياد طنوس  أغنيته الجديدة بعنوان "تكي تكي" وصوّرها على طريقة احترافية العديد من المقاطع الجميلة، وخلال أقل من اسبوعين على نشرها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حصدت الأغنية الجديدة أكثر من 3 مليون مشاهدة.


 الأغنية من كلمات تميم ابو دقش، وألحان سوبر ساكو، تسجيل وتوزيع رامي عرفات، مونتاج: حمزة ابو الصغير، تصوير ربيع جهشان وخليل حيدر"

. الفنان اياد طنوس  يتابع نجاحه بأغانيه الأخيرة التي تحقق نسب مشاهدة عالية، فقد حققت أغنيته "عندك نقص" نجاح كبير، فيما حصدت أغنيته الشهيرة "لا تغيبي" أكثر من 13 مليون،  وهي من كلمات: تميم أبو دقش اللحان: ارمني، توزيع: رامي عرفات، مونتاج: حمزة أبو صغير، مصور فوتوغرافي: خليل حيدر


من سوسن بشناق
اغنية "تكي تكي" لاياد طنوس تحصد 3 مليون مشاهدة




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