مصادر, مصرية:, حماس, أبدت, موافقة, مبدئية, على, ورقة, للمصالحة,

أفاد موقع "سكاي نيوز" نقلا عن مصادر مصرية، أن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على ورقة أعدتها القاهرة من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضافت المصادر أن المسؤولين المصريين، أجروا مباحثات مع وفد الحركة الذي يزور القاهرة حاليا، من أجل إتمام ملف المصالحة.وأشارت إلى أن وفد حماس المكون من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وعضوية كل من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، أبدى موافقة مبدئية على الورقة المصرية للمصالحة، وفق المصادر.ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال أيام، وفدا من حركتي فتح والجهاد الإسلامي لمناقشة الورقة المصرية، بناء على دعوة مصرية، تمهيدا لاجتماع الفصائل الفلسطينية على مائدة اجتماعات واحدة.وأشارت إلى أن محور المباحثات يتركز على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتنفيذ بنود المصالحة، انطلاقا من الاتفاق الشامل الموقع العام 2011 ، الذي يتضمن بنود: المصالحة، والحكومة، والأمن، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية وما يتعلق بتطويرها وتفعيلها.وكانت الوساطة المصرية أثمرت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عن تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد أعنف جولة منذ الحرب على القطاع عام 2014.وبذلت مصر جهودا مكثفة في الفترة الماضية على صعيدي التهدئة في غزة واستكمال مسار المصالحة الفلسطينية.