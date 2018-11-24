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ايمن عودة: طمرة أبقى من نتنياهو الأب والإبن



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كتب يائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس على حسابه الشخصي في الفيسبوك تحريضًا ارعنًا ضد البلدات العربية ناشرًا صورة كاذبة لمدينة طمرة بحجة البناء غير المرخص، داعيًا الشرطة الى التدخل في معالجة هذه الظاهرة. 


يذكر أنّ ما كتبه نتنياهو الإبن عارٍ عن الصحة وما هو إلّا تجربة واهية منه للتحريض، وهذا يدل على عدم درايته بوقائع الأمور وصحتها. 


وحول ذلك عقّب النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "إذا كان ربُّ البيت بالدفّ ضاربًا فشيمة اهل البيت الرقص. 

إن تعقيب نتنياهو الإبن ما هو إلّا بوقًا لنتنياهو الأب، وينجم بشكل مباشر عن الجو العنصري التحريضي العام الذي يقوده نتنياهو الأب، وها نحن نراه في بيته أيضًا."  

وأضاف عودة: "إن عدم وجود مساحات بناء وخرائط هيكلية لحل مشكلة السكن في البلدات العربية هو نتيجة لسياسة مباشرة لحكومات اسرائيل المتعاقبة وسياسة نتنياهو اليمينية التي سنّت قانون كامينتس لهدم البيوت العربية بدون إيجاد حل لذلك."

واختتم عودة تعقيبه: "حريٌّ بنتنياهو الأب والابن ان يكفُّوا عن التحريض ضد جماهيرنا العربية، أمّا من جانبنا فسنستمر بالنضال من اجل انتزاع حقنا في الأرض والمسكن وكافة المجالات في وجه حكومة نتنياهو وعائلته العنصرية."




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