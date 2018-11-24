اغلاق, شارع, 90, في, الجنوب, بسبب, الفيضانات,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

1. تم إغلاق الطريق 90 عين جدي- بوكيك من منطقة فنادق البحر الميت، في كلا الإتجاهين، إثر فيضانات وتدفق السيول على الشارع.2. تم إغلاق الطريق 234 من جسر تسئيليم في كلا الإتجاهين، إثر فيضانات وتدفق السيول على الشارع.أفراد الشرطة متواجدون في المكان.الشرطة تناشد الجمهور بعدم الوصول الى المنطقة، وإعتماد طرق بديلة.