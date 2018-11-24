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اعتقال شابين من جلجولية بشبهة اطلاق النار على السجون



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اعتقلت الشرطة صباح اليوم السبت شابين من سكان بلدة جلجولية (24 , 27 عاما) اثناء عودتهما للبلاد في مطار بن جوريون الدولي , وذلك بشبهة ضلوعهما باطلاق النار على سجن ايالون وسجن هداريم .


وكانت الشرطة قد اعلنت أمس عن اعتقال مشتبهين اخرين من سكان جلجولية وكفرقاسم بعد اطلاق النار على سجن هداريم وسجن ايالون خلال الاسبوعين الاخيرين .
اعتقال شابين من جلجولية بشبهة اطلاق النار على السجون




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