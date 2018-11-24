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الليلة - برشلونة يلتقي اتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يصطدم فريق برشلونة بمضيفه فريق أتلتيكو مدريد (21:45) من مساء اليوم السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

 ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة بالتساوى مع إشبيلية وديبورتيفو ألافيس.

 
يدخل برشلونة اللقاء مفتقدا لنجمي خط وسط الفريق البرازيلى فيليب كوتينيو للإصابة بالإضافة إلى الكرواتى إيفان راكيتيتش الذى تعرض للطرد خلال لقاء ريال بيتيس الأخير، الذى خسره البارسا بنتيجة 4 – 3. 


فى المقابل يخوض الروخى بلانكوس المباراة بنقص عددى كبير على المستوى الدفاعى فى ظل إصابة 3 لاعبين وهم القائد دييجو جودين، خوسيه خيمينيز بجانب الظهير الأيمن خوانفران. 
 
ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، سيرجى روبرتو
الوسط: بوسكيتس ، فيدال ، أرثر
الهجوم: ميسي ، سواريز ، رافينيا 
 
فى المقابل قد يخوض أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أوبلاك
الدفاع: فيليبى لويس ، سافيتش ، ارياس ، لوكاس هيرنانديز
الوسط: ساؤول ، رودرى ، كوكى
الهجوم: جريزمان ، دييجو كوستا ، ليمار




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