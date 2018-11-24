إحتفال, مميز, بذكرى, المولد, النبوي, الشريف, في, الرملة,

احتفلت مدينة الرملة بذكرى المولد النبوي الشريف وكان احتفالا مميزا راقيا يثلج الصدور وذلك يعود بفضل التعاون الرائع بين المركز الجماهيري العربي كلور الرملة التابع لشركة المراكز الجماهيرية وشبيبة الرباط ولجنة الحي هناك وعلى رأسهم الناشط الاجتماعي والسياسي الاخ رشاد الشمالي تخلل الاحتفال العديد من الأناشيد الدينية لفرقة الصراط الخاصة بحياة ومسيرة نبي الله والإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته التي تدعوا للرحمة والمحبة وتقبل الاخر ورقص التنورة وتوزيع المشروبات الخفيفة والحلويات كما واستمع الجميع بموعظة ايمانية من افضل ما تكون للشيخ الدكتور رائد بدير الذي حث الجميع بالتمسك برسالة الإسلام وتعاليم الإسلام السامية التي تدعوا للرحمة والإنسانية ونبذ العنف وكل المعاصي ومظاهر التخلف التي تنهش بمجتمعنا

وقام عضو البلدية المحامي ريس أبو سيف بتهنئة المحتفلين بهذه الذكرى متمنيا للجميع كل الخير واهمها محبة بعضهم بعضا والتكاتف قالت الناطقة الإعلامية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحافية رانية مرجية ان هذا العام شارك أيضا بالاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا كعرب في الرملة عدد من طلاب المدرسة الارثوذكسية وعدد من معلميها ولا سيما في عرض التنورة الذي كان مقابل مدرستهم وأضافت نحن شعب واحد وموحد فلا فرق فينا بين دين محمد او دين عيسى بالسلام يبشرون الدين فينا وحدة وطنية والانقسام شريعة المستعمر فكل عام ونحن اخوة وأصدقاء وشركاء فالشراكة في الوطن تضاهي الشراكة بالدين