حاتم, العراقي, يحتفل, باليوم, الوطني, للإمارات, الـ47, في, إمارة, الفجيرة,

يستعد "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي للمشاركة في إحتفالات إمارة الفجيرة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47، وذلك من خلال إحياء حفلاً غنائياً يوم 1 ديسمبر 2018، ويرافقه بها فرقته الموسيقية المكونة من أهم عازفي العراق والوطن العربي.

وكان حاتم العراقي قد عاد الى الإمارات قادماً من العاصمة السويدية ستوكهولم بعد أن أنهى حفله الغنائي يوم 10 نوفمبر ضمن هذه الجولة الأوربية، والتي إحتشد لها عدد كبير من الجاليات العراقية والعربية المقيمين في السويد، وسط تفاعل كبير مع المواويل والأغنيات القديمة والحديثه التي قدمها من أرشيفه الكبير، مؤكداً سعادته بنجاح حفلات الجولة الأوربية، والذي سيقوم بإحياء مجموعة أخرى من الحفلات في عدد من الدول الأوروبية الأخرى، والتي سيتم الكشف عنها في وقتها، والتي ستشمل عدد كبير من المدن.