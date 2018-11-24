الاحتفال, بافتتاح, المسابقة, القطرية, الثانية, لمعرفة, الكتاب, المقدس,

بحضور غبطة البطريرك ميشيل صباح، سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي اللاتيني العام في القدس، سيادة المطران رياح ابو العسل، قدس الاب حنا كلداني النائب البطريركي للاتين في البلاد، الاب امجد صباره كاهن رعية اللاتين ومندوب عن الاباء الفرنسيسكان، السيد نمر ناصر رئيس الهيئة التمثيلية لمجلس الطائفة ألأرثوذكسية وعدد كبير من الاباء الاجلاء والراهبات الفاضلات وجمهور كبير من الحضور، احتفل مساء الجمعة في مركز القديس انطون في الناصرة، بافتتاح المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس والتي تنظمها مؤسسة البشارة بالتعاون مع نادي عائلة البشارة للاتين، وذلك تحت رعاية حراسة الأراضي المقدسة، بطريركية الروم الارثوذكس، البطريركية اللاتينية في القدس، مطرانيه الروم الملكيين الكاثوليك، مطرانيه حيفا والأراضي المقدسة للموارنة، مطرانيه القدس الأسقفية الانجيلية، مطرانيه الأقباط ألأرثوذكس مكتب المدارس الكاثوليكية، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس الناصرة.

وكان التسجيل للمسابقة قد انتهى في 28.10.2018 حيث بلغ عدد المشاركين 239 مشارك من كافة الابرشيات المسيحية الغربية والشرقية من كافة انحاء البلاد من فسوطة والجش شمالا والى يافا والرمله جنوبا وايضا متسابقين من منطقة القدس، نابلس بيت لحم وبيت جالا. ويقسم المشاركين الى اربع فئات عمرية من جيل 10-40، سيتنافسون فيما بينهم على ثلاثة مراحل ليصلوا الى المرحلة النهائية من المسابقة حيث سيسافر الفائزون الى حضارة الفاتيكان للقاء مع قداسة البابا والى فرنسا لزيارة مقام السيدة العذراء في لورد .مقدما الامسية السيدة سريدة منصور اسعد والدكتور شادي ابو خضره افتتحا الاحتفال بدخول المتسابقون بمسيرة شموع على صوت المرنمة فيدا طبر وبمرافقة الفنان اديب سخنيني، قام بعدها غبطة البطريرك وأصحاب السيادة المطارنة بإضاءة شعلة افتتاح المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة لكتاب المقدس.السيد نبيل توتري رئيس مؤسسة البشارة ورئيس الهيئة الادارية للمسابقة رحب بالحضور وقال ان المسابقة تهدف الى تشجيع الانتماء المسيحي لدى أبناءنا وعائلاتنا وحثهم على تعميق الفكر الديني الايجابي النابع من محبة الآخرين وتعزيز التآخي بين الأديان وتنمية الشعور بالانتماء لدى شبيبة الأراضي المقدسة إلى الكنيسة والى ارض الكتاب المقدس، وقدم للحضور شرحا عن المسابقة والعمل الطويل مع الهيئة الادارية وعلى مدى شهور لتنفيذها، بمساعدة المهنيين والخبراء في عالم الحاسوب والإنتاج وبعض المتطوعين وشكر جميع من دعم وساهم في انجاح هذه العمل الكبير.وتحدث السيد بسام شحتوت رئيس نادي عائلة البشارة للاتين عن نشاطات النادي وأعماله الخيرية. وقدم غبطة البطريرك ميشيل صباح بطريرك القدس للاتين، كلمة اثنى على هذا العمل الكبير وعلى الجهود التي بذلت ليلا ونهارا من اجل اخراج هذا العمل الى حيز التنفيذ، حيث استطاعت الهيئة الادارية للمسابقة ان تجمع كل الرعايا المسيحية من كافة البلدان ومن مناطق السلطة ايضا تحت سقف واحد.وقد تخللت الامسية مسابقة تصفية للمجموعة الاولى من المتسابقين من الفئة العمرية الأولى ادارها الإذاعي القدير فهمي فرح على اثرها اعلنت هيئة التحكيم المكونة من الاب نائل حلو، الشماس شربل بنا والاستاذ داهود داهود عن انتقال مجموعة منهم الى المرحلة الثانية، اما اللذين انهوا المسابقة فتسلموا شهادات تقدير وهدايا رمزية.وقد تخلل الامسية بعض الاغاني الروحية قدمتها المرنمة فيدا طبر امتعت الحضور بهذا الصوت الملائكي.