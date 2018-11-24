تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الاحتفال بافتتاح المسابقة القطرية الثانية لمعرفة الكتاب المقدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بحضور غبطة البطريرك ميشيل صباح، سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي اللاتيني العام في القدس، سيادة المطران رياح ابو العسل، قدس الاب حنا كلداني النائب البطريركي للاتين في البلاد، الاب امجد صباره كاهن رعية اللاتين ومندوب عن الاباء الفرنسيسكان، السيد نمر ناصر رئيس الهيئة التمثيلية لمجلس الطائفة ألأرثوذكسية وعدد كبير من الاباء الاجلاء والراهبات الفاضلات وجمهور كبير من الحضور، احتفل مساء الجمعة في مركز القديس انطون في الناصرة، بافتتاح المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس والتي تنظمها مؤسسة البشارة بالتعاون مع نادي عائلة البشارة للاتين، وذلك تحت رعاية حراسة الأراضي المقدسة، بطريركية الروم الارثوذكس، البطريركية اللاتينية في القدس، مطرانيه الروم الملكيين الكاثوليك، مطرانيه حيفا والأراضي المقدسة للموارنة، مطرانيه القدس الأسقفية الانجيلية، مطرانيه الأقباط ألأرثوذكس مكتب المدارس الكاثوليكية، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس الناصرة.


وكان التسجيل للمسابقة قد انتهى في 28.10.2018 حيث بلغ عدد المشاركين 239 مشارك من كافة الابرشيات المسيحية الغربية والشرقية من كافة انحاء البلاد من فسوطة والجش شمالا والى يافا والرمله جنوبا وايضا متسابقين من منطقة القدس، نابلس بيت لحم وبيت جالا.  ويقسم المشاركين الى اربع فئات عمرية من جيل 10-40،  سيتنافسون فيما بينهم على ثلاثة مراحل ليصلوا الى المرحلة النهائية من المسابقة حيث سيسافر الفائزون الى حضارة الفاتيكان للقاء مع قداسة البابا والى فرنسا لزيارة مقام السيدة العذراء في لورد .

مقدما الامسية السيدة سريدة منصور اسعد والدكتور شادي ابو خضره افتتحا الاحتفال بدخول المتسابقون بمسيرة شموع على صوت المرنمة فيدا طبر وبمرافقة الفنان اديب سخنيني، قام بعدها غبطة البطريرك وأصحاب السيادة المطارنة بإضاءة شعلة افتتاح المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة لكتاب المقدس.  
السيد نبيل توتري رئيس مؤسسة البشارة ورئيس الهيئة الادارية للمسابقة رحب بالحضور وقال ان المسابقة تهدف الى تشجيع الانتماء المسيحي لدى أبناءنا وعائلاتنا وحثهم على تعميق الفكر الديني الايجابي النابع من محبة الآخرين وتعزيز التآخي بين الأديان وتنمية الشعور بالانتماء لدى شبيبة الأراضي المقدسة إلى الكنيسة والى ارض الكتاب المقدس، وقدم للحضور شرحا عن المسابقة والعمل الطويل مع الهيئة الادارية وعلى مدى شهور لتنفيذها، بمساعدة المهنيين والخبراء في عالم الحاسوب والإنتاج وبعض المتطوعين وشكر جميع من دعم وساهم في انجاح هذه العمل الكبير.

وتحدث السيد بسام شحتوت رئيس نادي عائلة البشارة للاتين عن نشاطات النادي وأعماله الخيرية. وقدم غبطة البطريرك ميشيل صباح بطريرك القدس للاتين، كلمة اثنى على هذا العمل الكبير وعلى الجهود التي بذلت ليلا ونهارا من اجل اخراج هذا العمل الى حيز التنفيذ، حيث استطاعت الهيئة الادارية للمسابقة ان تجمع كل الرعايا المسيحية من كافة البلدان ومن مناطق السلطة ايضا تحت سقف واحد.

وقد تخللت الامسية مسابقة تصفية للمجموعة الاولى من المتسابقين من الفئة العمرية الأولى ادارها الإذاعي القدير فهمي فرح على اثرها اعلنت هيئة التحكيم المكونة من الاب نائل حلو، الشماس شربل بنا والاستاذ داهود داهود عن انتقال مجموعة منهم الى المرحلة الثانية، اما اللذين انهوا المسابقة فتسلموا شهادات تقدير وهدايا رمزية.
وقد تخلل الامسية بعض الاغاني الروحية قدمتها المرنمة فيدا طبر امتعت الحضور بهذا الصوت الملائكي. 




كلمات متعلقة

الاحتفال, بافتتاح, المسابقة, القطرية, الثانية, لمعرفة, الكتاب, المقدس,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكرطبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده جلجولية تعايش محبة سلام مشترك عرب يهود مشترك ورشة عملاحتراق 3 سيارات شارع هرتسوغ اطفاء اخماد مدينة عكا الشرطة تحقق ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة ممرض لعق نصراوي الناصرة اتهام مستشفى العئالة المقدسة شابة مريضة اعمال مشينة مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق كلية دار المعلمين حيفا تحتفل يوم الطالب مشاركة واسعة اجواء مميزة ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب اصطدام سيارة حصان قرب صفورية 4 اصابات حادث طرق مروع شاب مستشفى شارع الناصرة 79 ديبورتيفو لاكورونا اتلتيكو مدريد مباشر بث مباراة الدوري الاسباني كرة القدم الزوجان علي منير زبيدات ثلاثة توائم مستشفى العالئة المقدسة يرزقان ذكور خميس الاسرار كنائس شفاعمرو مشاركة واسعة قداس احتفالي عشية عيد الفصح حريق مسجد الجزار عكا هائل البلدة القديمة اضرار جسيمة دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com