ريال, مدريد, يدافع, عن, راموس, في, قضية, المنشطات,

أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا مساء اليوم، الجمعة، دافع فيه عن قائده سيرجيو راموس بعد التسريبات التي أشارت إلى سقوطه في اختبار المنشطات مرتين.

وقال ريال مدريد في البيان المنشور عبر موقعه الرسمي: "فيما يتعلق بالتسريبات التي نشرتها صحيفة دير شبيجل بشأن راموس، نود التأكيد أن اللاعب لم يخرق قواعد مكافحة المنشطات".وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب معلومات عن اللاعب بعد نهائي دوري الأبطال عام 2017، وأغلقت المسألة فورا كما هو معتاد في تلك الحالات بعد تأكد خبراء مكافحة المنشطات".وتابع: "النادي لن يرد على الأجزاء الأخرى من التسريبات إلا بعد تقديم أدلة على صحتها".وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن راموس سقط في اختبار المنشطات مرتين، الأولى كانت بعد نهائي دوري الأبطال عام 2017 بكارديف، أمام يوفنتوس، والثانية عقب مباراة مالاجا بالليجا، أبريل/ نيسان الماضي.جدير بالذكر أن ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية في آخر 3 نسخ من البطولة.