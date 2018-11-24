اسرائيل تستعد لمواجهة ايران وحزب الله

- قالت صحيفة "معاريف الاسرائيلية مساء الجمعة، نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه تم إجراء تقييم للحالة التي تناولت محاولات إقامة إيران وحزب الله أنشطة عسكرية في سوريا. واكدت الصحيفة ان نتنياهو سيعمل على ابرام التهدئة مع حماس، والتفرغ للجبهة الشمالية التي تثير الخوف في اسرائيل، خاصة بعد المواجهة الاخيرة التي اظهرت تطور ادوات المقاومة في القطاع بحسب الصحيفة. وتوقعت الصحيفة ان يعمل نتنياهو على التفرغ لايران وحزب الله واستهداف نفوذها بالتنسيق مع امريكا. واضافت انه وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال قائد القيادة الشمالية في اسرائيل، "يوئيل ستريك"، إن حزب الله يحاول إقامة بنى تحتية في مرتفعات الجولان وفتح جبهة ثانية هناك.وقالت الصحيفة ان اسرائيل تنسق بالكامل مع الولايات المتحدة في تحركاتها وانشطتها العسكرية على حدود سوريا. واضافت ان نتيناهو لن يتورط في حرب مع حزب الله او ايران وسيكتفي بتوجيه ضربات، مشيرة الى ان اسرائيل تبحث الان عن الهدوء مع قطاع غزة للتفرغ للجبهة الشمالية.واشارت الصحيفة انه وبالرغم من كل ذلك فان الهجوم الاسرائيلي على مصانع الصواريخ في لبنان سوف يجرف إسرائيل إلى واحدة من أصعب الحروب، لذلك فان اسرائيل ستتفرغ بالكامل لهذه الجبهة لعدم قدرتها على مواجهة ايران وحزب الله والمقاومة في غزة في نفس الوقت، بحسب الصحيفة.وكان رئيس الوزراء ووزير الجيش الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال ان اسرائيل تواصل العمل على ثلاثة جبهات في غزة وسوريا والضفة الغربية.وتابع نتنياهو في مستهل لقائه مع أعضاء هيئة الأركان العامة بانه سيعمل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمن مستوطني "غلاف غزة".واشار الى ان جيش الاحتلال يواصل العمل من أجل إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا وإفشال مشروع تصنيع الأسلحة الدقيقة الذي يقوم به حزب الله في لبنان.