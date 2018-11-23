أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الجمعة، استعداد بلاده التوسط لحل القضية الفلسطينية، وفق قوله.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه من المستحيل ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط دون حل القضية الفلسطينية الأكثر أهمية".وأضاف لافروف، خلال مشاركته في اعمال منتدى حوارات المتوسط (ميد 2018) المنعقد في العاصمة الايطالية روما اليوم الجمعة، أنه "من الضروري أيضا إعادة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين".ومن هذا المنطلق، أعاد لافروف إطلاق اقتراح استضافة لقاء بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين دون شروط مسبقة.واكد انه يجب حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة.