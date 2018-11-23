مكتب, نتنياهو, ينفي, ما, نشر, عن, عزم, الأخير, زيارة, البحرين,

نفى ديوان بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أن يكون الأخير يعتزم زيارة البحرين قريبا.

وقال مكتب نتنياهو إن تصريح أحد موظفيه ويدعى هاني مرزوق، فسر على أن رئيس الوزراء سيزور البحرين قريبا.وأكد أن مرزوق ليس على اطلاع بالأمور السياسية والأمنية وأن أقواله استندت إلى تخمينات نشرت في وسائل الإعلام وليس إلى معلومات رسمية.وأشار في السياق إلى أن هاني مرزوق ليس الناطق باسم نتنياهو لوسائل الإعلام العربية.وكان هاني مرزوق قد تحدث ليلة الخميس في مقابلة مع "تلفزيون مكان" حول نية إسرائيل تحسين علاقاتها مع الدول العربية.وأعلن هاني مرزوق أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو قريبا".