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صور - اغلاق شارع 90 في الجنوب بسبب السيول



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت وذلك في اعقاب فيضانات غمرت الشارع .


وناشدت الشرطة السائقين باتخاذ طرق بديله وعدم الوصول الى المكان .

وتعمل الشرطة على تنظيم حركة السير في المكان حيث يشهد الشارع أزمة سير خانقة.




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