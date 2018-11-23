البروفيسور, حسام, حايك, من, الناصرة, يفوز, بجائزة, الحداثة, للاتحاد, الاوروبي,

نال البروفيسور حسام حايك من كلية الهندية الكيماوية في معهد التخنيون بحيفا جائزة الحداثة من المفوضية الأوروبية بفضل تطويره لجهاز يمكن الأطباء من التشخيص المبكر لسلسلة من الامراض الخطيرة والمستعصية عن طريق تحليل هواء الزفير. وقد اطلق على هذا الجهاز اسم "سنيفون" اي الانف الإليكترونيويحتوي الجهاز الجديد على أدوات استشعار للجزيئات في الزفير ثم يتم تحليل هذه النتائج بواسطة الحاسوب. ويمكن الجهاز الجديد الأطباء من تشخيص الامراض مثل أنواع مختلفة من السرطان و مرض باركينسون أي الرعشة العصبية والتصلب المتعدد وامراض الكلى وغيرها

وقال البروفيسور حايك، وهو من مواليد الناصرة في ال 43 من العمر ، ان تطوير الجهاز قد اكتمل وانه يخضع حاليا لفحوص من قبل الهيئات الحكومية المختصة الامريكية والأخرى تمهيدا للمصادقة على استخدامه متوقعا انه سيدخل مرحلة الاستخدام الواسع في غضون اربع الى ست سنوات .وتابع البروفيسور حايك يقول ان تطوير الجهاز الجديد تم على مراحل انه قرر التركيز على هذا الجهاز إدراكا منه لأهمية التشخيص المبكر للمرض حتى في المراحل التي لا يشعر فيها المريض بأعراض المرض.ونوه البروفسور حايك انه استلهم فكرة تطوير الجهاز من طرق تشخيص الامراض لدى الاطباء الاغريق القدامى الذين كانو يشمون زفير المرضى لتشخيص مرض مزمن في الكلىوبإمكان الجهاز الجديد توفير المرضى العديد من الفحوص الصعبة التي تعتبر حاليا ضرورية للتشخيص الدقيق مثل اخد العينات من انسجة الجسم عن طريق الاعمال الجراحية ، كما سيكون من الاسهل اجراء الفحص بواسطة الجهاز الجديد لعدد اكبر من الناس مما سيؤدي الى انقاذ حياة العديد منهم .وقد اكتسب التطوير الجديد البروفيسور حسام حايك تقديرا واسعا من جانب العلماء زملائه في العالم وقد نال بفضله جوائز تقدير ومنحا عديدة لمواصلة البحث في هذا المضماروهناك مشروع علمي اخر يقوده البروفيسور حايك وهو مراقبة عدوى السل في الدول النامية التي تتسبب في مليون ونصف المليون حالة وفاة سنويا في العالم .وقد طور الطاقم الذي يقوده البروفيسور حايك ملصقة صغيرة يتم الصاقها بالجلد وانها تقوم بتشخيص مرض السل بدقة ما بين 91 و95% . ويعمل الطاقم حاليا على تخفيض تكاليف انتاج هذه الملصقات لكي يتسنى توسيع استخدامها .