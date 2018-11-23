تم اليوم الجمعة تعيين قدس الاب اندراوس بحوث من عكا مدبرا بطريركياً لابرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل

وجاء في بيان عن قدس الاب اندراوس بحوث :" قدس الآباء الأجلاء كهنة أبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل الأبناء الأعزاء في كافة رعايا الأبرشية المحترمين"نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح"وصلني من غبطة أبينا وبطريركنا يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك مرسوماً بطريركياً والذي يتلخص كالتالي:"بعد شغور كرسي أبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الكاثوليك بانتخاب سيادة المتروبوليت جورج بقعوني الجزيل الاحترام متروبوليتاً لبيروت وجبيل وتوابعها، وإعلان هذا التعيين في التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 2018قررنا تعيين قدس الأب اندراوس بحوثمُدبراً بطريركياً لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك.+ يوسف العبسيبطريرك أنطاكية وسائر المشرقللروم الملكيين الكاثوليكوإذ أشكر الله الذي "غمرنا من علياء سمائه بكل بركة روحية في المسيح"، أطلب منكم الصلاة من أجلي ومن أجل كنيستنا كي يؤهلني الرب الإله القيام بهذه المُهمة المُقدسة.من جهته تقدم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة بأحر التهاني لقدس الأب اندراوس بحوث بمناسبة تعيينه مدبرا بطريركيا لمطرانية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بناء على قرار الذي صدر اليوم عن غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك.وقد جاء هذا القرار اثر شغور موقع مطران الجليل مع انتخاب سيادة المطران جورج بقعوني مطرانا على بيروت وجبيل وتوابعهما في الثامن من الشهر الجاري. كما يأتي هذا القرار ليمنح الأب اندراوس بحوث صلاحيات ادارة مطرانية الجليل حتى يتم تعيين مطران لهذه المطرانية بالتنسيق بين سينودس (مجمع أساقفة) كنيسة الروم الكاثوليك والكرسي الرسولي (الفاتيكان).إننا اذ نؤكد ترحيبنا بتعيين الأب بحوث، فإننا نؤكد استعدادنا الدائم للتعاون معه لما فيه الخير العام، ونرفع الصلاة من أجله ومن أجل أبرشية الجليل للروم الكاثوليك راجين العلي القدير أن يحفظ مدبرها ومؤمنيها ويمطر عليهم بركاته على الدوام.وإذ يرفع المجلس شكره لله على تعيين الأب بحوث وعلى الخدمات الجليلة التي قام بها المطران بقعوني، فإن المجلس يتمنى التوفيق للأب بحوث في دوره الجديد كمدبر بطريركي لمطرانية الجليل للروم الكاثوليك، ويتمنى كل خير للمطران بقعوني.الجدير بالذكر بأن الاب بحوث خدم في السنوات الأخيرة بمنصب "القيّم العام" لمطرانية الجليل، اضافة إلى كونه راعيا لكنيسة الروم الكاثوليك في شفاعمرو.