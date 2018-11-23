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صور - مسيرة صامتة تنديدا بأعمال العنف في كفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بمبادرة شبابية وتحت شعار "بكفي" نظمت اليوم الجمعة في بلدة كفرمندا مسيرة صامتة تنديدا بأعمال العنف الاخيرة التي وقعت في البلدة.



وانطلقت المسيرة بمشاركة عدد كبير من الأطفال وطلاب المدارس وأهالي القرية رجالا ونساء من دوار الشهيد رامز بشناق في مدخل البلدة الى ساحة العين في مركز البلدة.


وحمل المشاركون بالمسيرة شعارات تناشد اهل القرية للاحتكام الى لغة التسامح بين ابناء البلد الواحد ونبذ العنف ومنها "البلد مش الي وإلك البلد إلنا كلنا"،"البلد أمانة لازم نحافظ عليها"،"بلد المحبة نستحق ان نعيش"،"أرجعوا لنا البلد التي نحب" وغيرها




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