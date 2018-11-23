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مصرع الشاب علي محمد علي اقطم (20 عاما) من ام الفحم واصابة اخر بحادث دراجة نارية قرب العفولة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب علي محمد علي اقطم (20 عاما) من ام الفحم مصرعه واصيب اخر باصابات متفاوته اثر تعرضهما لحادث دراجة نارية وانزلاقها على شارع 71 بين العفولة وبيسان عصر اليوم الجمعة .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

وتم نقل المصاب الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال علاجه هناك .




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