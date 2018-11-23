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هل ينتظر "إيزيل" طفله الأول من زوجته الممثلة سينام كوبال؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




نشرت الصحافة التركية خبراً عن حمل النجمة التركية ​سينام كوبال​ الشهيرة بنور بطلة "أسرار البنات"، والتي مضى عامان على زواجها من النجم التركي ​كينان أميرزالي أوغلو​، الشهير بـ"إيزيل".


لكن كوبال نفت خبر حملها، قائلة: "لست حاملاً، والوقت مبكر الآن على الأمومة، ولا أفكر بالإنجاب حالياً".


وتمضي كوبال معظم وقت فراغها في زراعة الورود بأحواض صغيرة، ونشرت لها صورة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي مع كلبها الخاص. كما تستمتع كوبال مع زوجها بإجازة طويلة، لعدم إرتباط أي منهما بمسلسل حالياً.




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