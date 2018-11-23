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سيارات يكلف استئجارها مبالغ طائلة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداولت مواقع مهتمة بشؤون السيارات قائمة بالمركبات الرياضية السريعة التي تكلف السياح مبالغ كبيرة لاستئجارها أثناء رحلاتهم.



في رأس القائمة جاءت سيارات "Lamborghini Huracan Spyder" والتي تبلغ كلفة استئجارها في اليوم أكثر من 3200 دولار.



وثانيا جاءت" Lamborghini Aventador" الإيطالية، والتي تعتبر من أسرع السيارات الرياضية بفضل محركها الجبار بعزم 700 حصان، حيث تبلغ كلفة استئجارها ليوم واحد في أبو ظبي مثلا نحو 2750 دولار.




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