بعد, رحيل, رونالدو.., بنزيمة, يكشف, عن, دوره, في, ريال, مدريد,

تحدث مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، عن الدور الملقى عليه مع الفريق الملكي، بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

ويخوض المهاجم الفرنسي موسمه الأول في "سانتياغو بيرنابيو" دون مشاركة رونالدو، حيث انتقل الاثنان إلى النادي معا في صيف عام 2009 وتزاملا 9 مواسم متتالية.وبرحيل النجم البرتغالي، قال بنزيمة إن عليه "مسؤولية كبيرة" لقيادة هجوم بطل أوروبا وتسجيل المزيد من الأهداف.وأضاف بنزيمة (30 عاما) في تصريحات لتلفزيون ريال مدريد: "كريستيانو الآن رحل، إنه ليس هنا لتسجيل الأهداف، لذلك عليّ أن أحل محله. أشعر أنني متحفز جدا وجاهز لهذه المهمة".وسجل بنزيمة 10 أهداف حتى الآن في كل البطولات مع ريال مدريد، ويبدو في طريقه لتخطي حاجز العشرين هدف لأول مرة منذ موسم 2015-2016، علما أن أفضل معدلاته التهديفية كانت في موسم 2011-2012 عندما هز الشباك 32 مرة.وقال اللاعب المستبعد من تشكيلة المنتخب الفرنسي، إنه دائما مطالب بتقديم المزيد، مشيرا إلى أنه "حريص على ذلك".وتابع: "دائما يطلب مني فعل المزيد. ريال مدريد أفضل ناد في العالم والجميع دائما يريد أكثر من المهاجم. أهداف أكثر ولمسات أكثر وتمريرات حاسمة أكثر، هذا طبيعي".وختم: "أنا متحفز أكثر من أي وقت مضى لجعل هذا العام رائعا بالنسبة لنا".ومع عودة الدوريات الأوروبية بعد فترة التوقف الدولي، يستعد ريال مدريد لزيارة إيبار في المرحلة 13 من الدوري الإسباني، السبت، علما أنه يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة.