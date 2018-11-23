ناهد, السباعي, بوزن, زائد, وإطلالة, تلفت, الانتباه.., صور,

كانت الفنانة المصرية ناهد السباعي ضمن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40 المقام في دار الأوبرا المصرية.

ناهد ظهرت خلال الحفل بوزن زائد، وظهر ذلك من خلال فستانها الذي جمع بين اللونين الأسود والأحمر، ومن تصميم تمارا، وأظهر الفستان جسدها بشكل كبير.جمهور ناهد رأة أن الفستان مكشوف بشكل كبير، بينما تغزل آخرون في طلتها معتبرينها أنثوية جدا، ولكن بدت زيادة وزن ناهد واضحة بشكل كبير.الفنانة المصرية يعرض لها حاليا فيلم «كدبة بيضا»، مع المخرج نور أرناؤوط، ويشارك ببطولته محمد سلام، هالة فاخر، سامي الشيخ، ويدور في إطار كوميدي.«كدبة بيضا»، تدور أحداثه حول شاب يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة أمريكية، ويقرر الزواج منها أثناء زيارتها للقاهرة، لتنشأ العديد من المواقف الكوميدية بين الفتاة الأجنبية وعائلتها، وعائلة الشاب المصري، بسبب اختلاف العادات والتقاليد.ناهد انفصلت مؤخرا عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه قبل الزفاف بساعات، وقالت إن الطلاق قد حدث بينهما لأنها وجدت أنها لا تستطيع استكمال حياتها معه