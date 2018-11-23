تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السلطات البرازيلية تداهم منزل رونالدينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



داهمت الشرطة البرازيلية منزل رونالدينيو النجم السابق لمنتخب السامبا ونادي برشلونة الإسباني، وصادرت العديد من مقتنياته الثمينة بعد عجزه عن دفع التزاماته المالية لخزينة الدولة.



وصادرت السلطات البرازيلية العديد من المقتنيات الثمينة من منزل رونالدينيو، بينها سيارات باهظة الثمن، وعدد من لوحات للفنان البرازيلي أندريه بيراردو.


وفي التاسع من الشهر الجاري قضت محكمة العدل بولاية ريو غراندي دي سول البرازيلية بسحب جوازي سفر رونالدينيو وشقيقه روبيرتو موريرا، لعدم سداد ديون مستحقة عليهما بقيمة مليوني يورو، بعد تشييد مصنع للسكر بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى بناء رصيف ومنصة صيد أسماك بشكل مخالف على شاطئ مدينة جوبيا البرازيلية عام 2015.


وذكرت العديد من التقارير أن قرار المنع من السفر جاء بعدما كشفت السلطات البرازيلية أن رونالدينيو لن يصبح قادرا على سداد المستحقات المالية المترتبة عليه بسبب وجود مبلغ ضئيل لا يتعدى الـ6 يورو في حساباته البنكية. 




كلمات متعلقة

السلطات, البرازيلية, تداهم, منزل, رونالدينيو,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المبارحافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةاغلاق حصار اقصى القدس البلدة القديمة شرطة احتلال اهلها افراغها اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي عنقه رقبته بقعاتا شاب اصابة متوسطة رفسة حصان مستشفى زيف صفد جولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016 كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة شارع 805 الدامي عرابة اعمال توسعة مشاكل ازدحامات مرورية تعيق نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال حتراق حافلة اصابات دو شارع 6 قرب رهط اعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com