سطو, مسلح, على, فرع, بنك, البريد, في, دالية, الكرمل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

تلقى مركز الشرطة 100 قبل قليل، بلاغ حول سطو مسلح في فرع بنك البريد في دالية الكرمل، الذي قام به، مجولان ملثمان، حيث سرقا مبلغ نقدي ولاذا بالفرار من المكان.أفراد من الشرطة يقوموا بمسح وتمشيط المنطقة لرصد الجناة، هذا الى جانب، جمع البينات والأدلة من مكان الحادث.