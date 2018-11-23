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مازن عدوي رئيس مجلس طرعان يكرم المربية فاطمة سلايمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خلال مؤتمر الجليل الرابع للمساواة في الصحة، الذي أقيم في المركز الجماهيري في قرية طرعان، قام مازن عدوي، رئيس مجلس طرعان المحلي، بتكريم المربية فاطمة سلايمة، على مسيرة العطاء ودورها في تعليم القراءة والكتابة للمسنات ضمن نشاطات نادي المسنين،



 ووجه مازن عدوي حديثه للمربية فاطمة قائلاً: "أنت صانعة الرجال والنساء وصانعة الإنسانية". وقال لباقي المربيات: "لي الفخر ان اكون قد تعلمت، تربيت وترعرعت على أياديكنَّ، أشكركن على ما تقدمن وعلى دوركن وأتمنى لكن ولجميع المربيات دوام الصحة".




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