اليكم, حقيقة, إنفصال, ياسمين, عبد, العزيز, عن, زوجها,

أفادت معلومات صحفية أن الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ إنفصلت عن زوجها منذ فترة، وشدد مصدر مقرّب من عبد العزيز أن إعلان إرتباط زوجها السابق بفنانة أخرى، لم يكن خلال فترة زواجهما.

وكانت الشائعات بدأت تطال إحدى الفنانات الشابات قبل فترة، على خلفية إرتباطها بزوج ياسمين عبد العزيز.يُذكر أن ياسمين عبد العزيز بدأت التحضيرات لمسلسلها الجديد، المقرر عرضه في رمضان 2019، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ولم يستقر صناع العمل على المخرج الذي سيتولى إخراج العمل حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الاستقرار عليه بعد الإنتهاء من تحضيرات السيناريو وكتابة الحلقات، وبعدها يتم إختيار فريق العمل الذين يشاركون عبد العزيز في بطولة المسلسل، ووضع خطة لمواعيد التصوير.