تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليكم حقيقة إنفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت معلومات صحفية أن الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ إنفصلت عن زوجها منذ فترة، وشدد مصدر مقرّب من عبد العزيز أن إعلان إرتباط زوجها السابق بفنانة أخرى، لم يكن خلال فترة زواجهما.



وكانت الشائعات بدأت تطال إحدى الفنانات الشابات قبل فترة، على خلفية إرتباطها بزوج ياسمين عبد العزيز.


يُذكر أن ياسمين عبد العزيز بدأت التحضيرات لمسلسلها الجديد، المقرر عرضه في رمضان 2019، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ولم يستقر صناع العمل على المخرج الذي سيتولى إخراج العمل حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الاستقرار عليه بعد الإنتهاء من تحضيرات السيناريو وكتابة الحلقات، وبعدها يتم إختيار فريق العمل الذين يشاركون عبد العزيز في بطولة المسلسل، ووضع خطة لمواعيد التصوير.




كلمات متعلقة

اليكم, حقيقة, إنفصال, ياسمين, عبد, العزيز, عن, زوجها,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها 2018-12-15 | 08:27:01

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نساء قائمة ناصرتي الناصرة علي سلاح احتفال الناصرة مهيب اصبة سائقة حادث طرق ذاتي الناصرة انحدار سقوط سيارة احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي عابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى طعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش اصابة شرطي في قرية دير حنا جراء سقوطه نقله للمستشفى أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتمؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015اهالي طلاب يحتجون عدم وجود اطار تعليمي ابنائهم مدرسة البيان الشاملة مدينة أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر ديانا حداد سلامها لفلسطين الناصرة مهرجان موازين المغرب العربي يارا مشعور محمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com