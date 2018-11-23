يبدو أن لصا لم يفهم المعنى الحقيقي لفكرة "غسيل الأموال"، وقرر تطبيقها حرفيا، بعد أن حاول إخفاء مبلع يصل إلى 400 ألف دولار، داخل غسالة ملابس.

ونجحت الشرطة الهولندية في ضبط المبلغ المالي الكبير خلال عملية تفتيش كان بعض عناصرها يجرونها في منازل بالعاصمة أمستردام، لضبط المستأجرين "بالباطن"، حسب ما ذكر موقع "نيويورك ديلي نيوز".وعثرت الشرطة خلال تفتيشها أحد المنازل، على رزم من المال، من فئة 20 و50 يورو، مخبأة داخل غسالة الملابس، ونشرت على موقعها صورة للأموال.كما عثر رجال الشرطة على جهاز لعد المال، ومسدس، وعدد من الهواتف المحمولة، تعود جميعها لشخص يبلغ من العمر 24 عاما، لم يتم الكشف عن اسمه.