نيمار, بين, برشلونة, وريال, مدريد.., عوامل, تحسم, الصفقة, المنتظرة,

لا تزال الوجهة المقبلة لنجم الكرة نيمار دا سيلفا تشغل عالم الرياضة والصحف العالمية، وسط أنباء عن صراع قوي بين برشلونة وريال مدريد للاستفادة من خدمات النجم البرازيلي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الأسبوع الجاري شهد الكثير من الجدل حول عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، مضيفة أن هذا الحديث قد يتحول إلى حقيقة.وذكر المصدر أن اللاعب البرازيلي يرغب في استعادة ذكرياته بملعب برشلونة "كامب نو"، مضيفا أن دخول ريال مدريد على الخط قد يعقد الصفقة.ولم يخف أبدا رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رغبته في استقطاب نيمار، بالرغم من أنه يعرف أن هذه العملية ستكون محفوفة بالمخاطر.وأوضحت "ماركا" أن متطلبات نيمار المادية، التي يمكن أن تفوق 500 مليون يورو "لا تتجاوز توقعات ريال مدريد، لكنها تفوق استطاعة برشلونة". ويعني هذا التطور أن العوامل المادية قد تحسم وجهة نيمار المقبلة.ويأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه تقارير إعلامية فرنسية أن اللاعب الدولي "غير سعيد" مع باريس سان جرمان، مشيرة إلى أن عودته إلى الليغا لن تتأخر كثيرا.وتألق نيمار برفقة نادي برشلونة، الذي استمر بين صفوفه لأربعة مواسم كاملة، حقق خلالها العديد من الألقاب المهمة، أبرزها السوبر الإسباني، والليغا والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا.وفي صيف 2017، فاجأ نيمار الجميع بالرحيل عن نادي برشلونة والانتقال لصفوف نادي باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.