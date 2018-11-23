مجهولون, يقتحمون, بيتا, في, اكسال, ويقيدون, صاحبه, ويسرقون, مالا, ومجوهرات, ويهربون,

اقدم مجهولون ملثمون فجر اليوم الجمعة على اقتحام منزل مواطن(47 عامًا)، من قرية اكسال وقاموا بتقييد الرجل، وقسرقة مال ومجوهرات وفرّوا هاربين من المكان بسيارة .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن الجناة .هذا ولم يبلغ عن اصابات جرى الحادث.