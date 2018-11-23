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مجهولون يقتحمون بيتا في اكسال ويقيدون صاحبه ويسرقون مالا ومجوهرات ويهربون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون ملثمون فجر اليوم الجمعة على اقتحام  منزل مواطن(47 عامًا)،  من قرية اكسال وقاموا  بتقييد الرجل، وقسرقة مال ومجوهرات وفرّوا هاربين من المكان بسيارة .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن الجناة .


هذا ولم يبلغ عن اصابات جرى الحادث.




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