وقفة, احتجاجية, في, مدرسة, اقرا, باللقية, استنكارًا, لجريمة, اطلاق, النار, على, المعلم, عبد, الرحمن, الربيدي,

اقامت مدرسة اقرا يوم الأربعاء 21-11-2018 وقفة احتجاج واستنكار افتتحتها بالفعاليات التوعوية للطلاب حول هذه الحادثة النّكراء، وكيفية التعبير عن مشاعرهم بالوسائل التربوية ،من خلال الكلمات التي ألقتها الطالبات معبرات عن حزنهن لما جرى.وشارك في الوقفة احتجاجية الطلاب والمعلمين والأهالي ولجنة أولياء الأمور والعديد من الوجهاء في بلدة اللقية ، رافعين لشعارات التنديد والاستنكار للحادث والدعاء للمعلم بالشفاء العاجل .وافتتحت الوقفة بايات من الذكر الحكيم تلاها الدكتور يوسف أبو قرن مذكرا بها قدسية الانسان والمعلم ،راجيا لزميله له الشفاء العاجلوشجب مدير المدرسة الأستاذ موسى الصانع هذا العمل البربري واكد على قدسية العلم وأهله وان الحادث مستنكر من قبل الجميع وان المعلم هو اب لجميع طلابه واخ لجميع اهل البلدة مشيدا بأخلاق المعلم وكم هو محبوب بين زملائه مؤكدا ان ما حدث كان مشهد مخزي وهمجي خارج عن تقاليد وأخلاق شعبنا العربي الذي نعتز بعلمهوان هذا الاعتداء أدى إلى إرباك وفزع كبير بين الطلبة والمعلمين في المدرسة مما يؤثر سلباً على العملية التعليميةوتحدث السيد إبراهيم النصاصرة عن الحدث باستنكار شديد لجميع أنواع العنف في البلدة مؤكدا ان الجميع هم أبناء بلد واحد داعيًاالى عدم اللجوء للعنف والاعتداء الذي لا يتوافق مع قيمنا ولا مع ديننا، بل يعمل على هدم جميع القيم التربوية والأخلاقية وروح التسامح والانسجام التي نغرسها لدى أبناءنا في مدارسنا.وفي كلمة المحامي يوسف الصانع تسائل :هل هكذا يكون جزاء المعلمين الذين يعلمون أبناءنا ؟ السنا اباء بلد واحد ؟مؤكد على ان الجميع يقولون بأعلى صوت وبثقة تامة ان الاعتداء على أي معلم او معلمة هو اعتداء مباشر علينا وعلى ابناء هذا البلد اذ لا نتهاون بمثل هذه التصرفات النكراء, وان نعيش اخوة متحابين متعاونين على البر والتقوىوشجب السيد سليمان الصانع رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب الحادث بكل عبارات الشجب والاستنكار ،معلنا الاضراب العام في مدارس البلدةواستذكر الأستاذ فهد العصيبي اخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم -الذي تمر ذكراها في هذه الأيام – في تسامحه وطيبته مع اهله وكيف لنا ان نقتدي به .واختتم الأستاذ مروان أبو جابر الوقفة بالتذكير بأهمية تطهير النفوس من الكره والحقد لكي تسود روح المحبة بين الجميع.