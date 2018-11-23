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سلطة الاطفاء والانقاذ تحذّر من الدخول لمناطق السيول والوديان



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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- تشهد البلاد حالة جوية عاصفة وماطرة، حيث اوقعت الارصاد الجوية استمرار هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد كما حذرت من تشكّل الفيضانات والسيول. وعليه، طواقم الاطفاء والانقاذ في مختلف انحاء البلاد متأهبة لمواجهة اضرار العاصفة أو أي حالات طوارئ، خاصة في المناطق المنخفضة التي تشهد فيضانات بشكل عام.



وأُعلنت حالة استعداد لقوات الاطفاء والانقاذ على ضوء ما شهدته مناطق عدة في البلاد في السابق، حيث اضطرت طواقم الاطفاء والانقاذ للتدخل السريع لانقاذ مواطنين وسيارات علقت في الفياضانات. وتحذّر سلطة الاطفاء من الدخول في مجاري السيول والفياضانات، خاصة وانها تشكل تحديا امام هواة الطبيعة ممن يعتبرونها مغامرة لدخول مناطق جريان الوديان والسيول بواسطة سيارات رباعية الدفع، علما أنّ العام الماضي شهد ضحايا انجرفوا في مياه الامطار بعد هذه المغامرات غير محسوبة العواقب.


توصي سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين الابتعاد عن مسارات جريان السيول، خاصة في الجداول والأنهار والوديان، خاصة وان الاعوام الماضية شهدت حوادث وفاة وسقوط ضحايا بسبب الدخول لهذه المناطق. سلطة الاطفاء والانقاذ تعود وتحذر من مخاطر الانقياد إلى مجازفات في مناطق السيول والجداول، التي يتوقع أن تشهد جريان قوي للمياه بأعقاب الأمطار الغزيرة المتوقعة.


أخيرًا تذكروا: في كل حالة طارئة يجب الاتصال فوراً بخدمات الطوارئ ، الإطفاء والإنقاذ على هاتف رقم 102، بحسب توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ.




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