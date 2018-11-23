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ترامب: لولا السعودية لغادرت "إسرائيل" الشرق الأوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس الخميس، أثناء لقاء له مع الجنود في عيد الشكر "إنه يجب الحفاظ على العلاقة مع السعودية، الحقيقة هي أنها تساعدنا كثيرا في الشرق الأوسط، وكانت إسرائيل في ورطة دون السعودية، فهل تريدون أن تحيا إسرائيل؟".



وشدد الرئيس الأميركي على شراكته مع السعودية، معتبرا أنها حليف لا غنى عنه رغم عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي المروعة، لكن هناك من يشكك بأن موقفه يتجاهل قدرة واشنطن الهائلة في التأثير على الرياض.


وغض ترمب النظر عن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قتل خاشقجي، متجاهلا التقارير التي أشارت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) خلصت إلى أن الأمير الذي يعد الحاكم الفعلي للسعودية أمر بالعملية.


وقال ترمب في تصريح يوحي بأن تورط الأمير محمد بمقتل الصحافي السعودي في قنصلية المملكة في اسطنبول هو أمر ليس ذا أهمية كبيرة، "ربما قام بذلك وربما لا".  لكن ما يهم برأي ترمب هو دور السعودية كدرع واق ضد إيران واستثماراتها التي تبلغ قيمتها عدة مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك صفقات السلاح، إلى جانب ما يعتبر أنه قدرتها في السيطرة على أسعار النفط العالمية.




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