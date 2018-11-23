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أب ل 3 أطفال -مقتل زيد أحمد داوود عاصلة 38 عاما من عرابة طعنا في محطة وقود واعتقال قريبه



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



لقي الشاب زيد أحمد داوود عاصلة 38عاما كنزوج واب ل 3 اطفال من عرابة مصرعه بعد العثور عليه صباح اليوم الجمعة  وهو مصاب جراء تعرضه للطعن .


وتم نقل المصاب الى المستشفى هنا اقر الاطباء وفاته متأثرا بجراحه  .


واعتقلت الشرطة شابا 34 عاما وهو قريب المرحوم بشبهة الضلوع في الحادث .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تعرف بعد خلفيته 




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