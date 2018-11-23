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المسيرات مستمرة- جمعة جديدة بعنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتواصل مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للجمعة الـ 35 على التوالي بعنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر"


ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لمشاركة جماهيرية واسعة في الجمعة الـ35، مؤكدة ان مسيرات العودة مستمرة بطابعها الشعبي والسلمي ولن تتوقف الا بتحقيق الاهداف المنشودة وفي مقدمتها كسر الحصار بشكل كامل حتى قطاع غزة.


واعلنت الهيئة عن تضامنها الكامل مع أصحاب البيوت والمنشآت التي قصفها الاحتلال الاسرائيلي وفي مقدمتها فضائية الاقصى، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تطمس الصوت للوطني المقاوم ولن تنجح في قتل الحقيقة.




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