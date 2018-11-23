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اغتصب فتاة تحتضر.. فنال حكما ليّنا!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حكم القضاء الأمريكي بالسجن 34 شهرا على شاب (19 عاما) اغتصب فتاة (18 عاما) بينما كانت تحتضر إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة، وهو حكم اعتبره الكثيرون ليّنا وغير رادع البتة.



بدأت القصة عندما دعا المتهم "بريان فاريلا" مجموعة من أصدقائه إلى حفل خاص في منزله بمدينة سياتل الأمريكية، بينما اتفق الأصدقاء حينها على تناول أنواع ثقيلة من المخدرات.


وعقب مغادرة المحتفلين، بقي الشاب وحيدا في المنزل برفقة الضحية "أليسا نوسيدا" التي كانت منتشية نتيجة لتعاطيها الكثير من المخدرات في تلك الليلة.


عندئذ، قام "فاريلا" بتلقين "أليسا" جرعة إضافية من مخدر (THC) عالي التركيز، بينما كانت الفتاة متعبة وغير متزنة، ما أدى إلى انهيارها مباشرة وفقدانها للوعي.


وفي تلك اللحظة، أخذ الشاب يلتقط صورا للفتاة المنهارة وهي شبه عارية في السرير، بينما كانت تتعرق وتتنفس بصعوبة شديدة، كما قام بإرسال الصور إلى أصدقائه وأخبرهم بأنه قد مارس الجنس معها.


وفي صباح اليوم التالي، استيقظ المتهم ليجد جسد أليسا باردا، والدم قد سال من أنفها، في حين كان يخرج من فمها رغوة بيضاء. عندها، سارع "فاريلا" بإقفال الغرفة ومغادرة المنزل إلى العمل، متجنبا إبلاغ الشرطة.

ووجهت الشرطة لـ"فاريلا" تهمة القتل من الدرجة الأولى، وارتكاب جريمة اغتصاب من الدرجة الثانية، والتخلص غير الشرعي من الجثة.


وبالرغم من بشاعة الجرم الذي ارتكبه الشاب، إلا أن القضاء حكم عليه بالسجن لأقل من 3 سنوات، وهو حكم اعتُبر من أكثر الأحكام غرابة وتفريطا في الولايات المتحدة.


من جهة أخرى، أشار بعض المراقبين إلى أن سجل الشاب الخالي من الإجرام قد ساهم في تخفيف الحكم الصادر بحقه، ومع ذلك، فإن المدة التي سيقضيها المجرم في السجن أقل من تلك التي تفرض على سارقي السيارات، على سبيل المثال!




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