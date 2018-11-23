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عيد الاستقلال يعيد ميريام فارس بعد غياب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد فترة غياب طويلة عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، للتغريد من جديد عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ميريام، نشرت صورة لها رسم عليها العلم اللبناني وهنأت الشعب اللبناني بعيد الاستقلال في تعليقها عليها قائلة: «كل سنة وإنتم بخير بعيد الاستقلال، وبتمنى السنين اللي جايي إنو الفرحة ما يكون فيها غصة».


واضافت: «أتمنى ننعم بلد خالي من الفساد والاستغلال، ومليان ببحبوحة وراحة بال لكل اللبنانين».


ويحتفل الشعب اللبناني في 22 نوفمبر من كل عام بذكرى عيد الاستقلال، بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان عام 1946.


يذكر أن ميريام فارس،اختفت عن الأنظار منذ شهر أغسطس الماضي بسبب حالتها الصحية الحرجة والتي دفعتها للإعتذار عن كل أعمالها الفنية، وهو الأمر الذي تسبب في خروج شائعة أنها مصابة بالسرطان وفي حالة متأخرة منه.


ميريام، ردت على هذه الأخبار في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قالت فيه: “ترددت كتير قبل ما أحكي لأن ولا مرة حبيت أنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة بالتحديد اللي بتزعل مستباحة للعلن.. بس محبتكن وكسرة أهلي جبرتني اطلع عن صمتي”.


وأضافت: “بشكر من كل قلبي كل الناس اللي سألت عني واتطمنت على صحتي ولكل يللي عن يدعولي بالشفاء ويصلولي.. بقلن أنا كمان بحبكن أنا محظوظة فيكن كتير”.


وتابعت: “سبق وصرحت إنني بحاجة لشوية وقت لأتعافى وأرجعلكن ميريام القوية اللي بتعرفوها.. صحيح إني عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة بس مش كل مصيبة اسمها سرطان”.


وأكدت، في ختام بيانها: “أنا ما معي سرطان.. كفى متاجرة بصحة الناس بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء العاجل لكل مريض”




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