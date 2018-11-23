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أمطار مصحوبة بعواصف على كافة المناطق



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توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، مع تساقط الأمطار التي تكون رعدية غزيرة ومصحوب بزخات البرد أحياناً فوق كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



وفي يوم غد السبت يتراجع تأثير المنخفض الجوي وتبقى البلاد تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة زخات متفرقة من الأمطار على فترات متباعدة، وقد تكون غزيرة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.


وفي يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة، وتسقط زحات محلية من الأمطار أحياناً.


واعتباراً من يوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع تستقر الأجواء وترتفع درجات الحرارة، ومن المتوقع عودة تساقط الأمطار اعتباراً من يوم الجمعة القادم.




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