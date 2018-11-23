بدأت قناة العربية ومقرها دبي بث سلسلة من التقارير عن منطقة الجليل بعنوان "العربية في الجليل" تتناول تاريخ بعض القرى فيه إضافة الى مواقع تاريخية وأثرية.

القناة اعتمدت على الإعلامي الفلسطيني محمد أبو عبيد مقدم برنامج ستوديو الحدث على قناة الحدث إحدى قنوات شبكة العربية الإخبارية لإنجاز هذه التقارير حيث زار منطقة الجليل ومكث مدة أسبوعين متنقلاً بين مواقع اختارها لأهميتها التاريخية والدينية والديمغرافية, إضافة الى مناطق طبيعية لإبراز جمال الجليل. وتناولت التقارير قرى ترشيحا, الجش, الريحانية الشركسية, والبقيعة, إضافة الى قلعة جدين ووادي القرن وجبل الطور أو التجلي, وكذلك جبل الجرمق, وأبرز أبو عبيد الكثير من الأحداث التاريخية الهامة والمعلومات عن هذه المناطق. وسلط أبو عبيد الضوء على موسم قطف الزيتون وكيفية جعل الفلسطينيين له احتفالية يشارك فيها الكبير والصغير من الجنسين.. كما أعد تقريرين عن قيسارية الساحلية, وعن البيوت العتيقة في حيفا.يبث كل تقرير في برنامج صباح العربية ويعاد في النشرات الرئيسية التي تحظى بأعلى نسب مشاهدة. حول هذه الفكرة وعن العمل الكبير الذي تم انجازه تحدثت "الصنارة" الى الإعلامي ومنتج هذه الفكرة والتقارير محمد أبو عبيد.الصنارة: كيف ولدت الفكرة؟ وكيف تم إخراجها الى حيز التنفيذ؟محمد ابو عبيد: خلال زيارتي الى الوطن قبل أربعة شهور وزيارتي الى الجليل كنت قد أخذت بعض الصور ونشرتها على صفحاتي بوسائل التواصل الاجتماعي مما لفت أنظار الادارة في قناة العربية وأعجبوا بجمال هذه الطبيعة والمناظر وكأنها مخفية عن الإعلام. عندها اقترحت إدارة القناة ان نسلط الضوء على بعض المناطق ونبدأ بمنطقة الجليل وهكذا ولدت هذه الفكرة وبالفعل بدأنا العمل وخصوصاً ان إدارة القناة اعطتني حرية الاختيار حول ما يمكن انتاجه شرط تقديم ما هو جديد والجمهور العربي لم يعرفه من قبل.الصنارة: لماذا منطقة الجليل بالتحديد؟ وماذا يمكن ان يغري المشاهد العربي في هذه المنطقة؟محمد ابو عبيد: الجليل بالنسبة لي شخصياً هو التاريخ المكثف لتلك البلاد وخصوصاً لفلسطين التاريخية واحتوائها على حضارات مختلفة انظر المكانة المقدسة لهذه المنطقة لدى المسيحيين. هذه المنطقة شاهد على أحداث اسلامية وإذا رجعنا ما قبل الديانة المسيحية نشاهد اثار الكنعانيين وحضارتهم التي تدل عليها بعض المعالم هناك حتى السريان والآراميون. لذلك نحن نتحدث عن منطقة غنية جداً بالأحداث وبالتاريخ التي تحتاج الى سلسلة أفلام وثائقية حتى نعطيها حقها وليس فقط تقارير إخبارية. ولكن كان أمامي تحد ان استطيع خلال دقيقتين ان أوجز مشاهداتي وانطباعاتي عن كل منطقة قمت بزيارتها. اما الأمور التي قمت باختيارها لعرضها والتحدث عنها هي نسيج له علاقة بالديموغرافيا أي بالتعايش على سبيل المثال قرية البقيعة التي يعيش فيها دروز وإسلام ومسيحيون ويهود أيضا قرية الجش المحاذية للحدود اللبنانية التي يعيش فيها المسيحيون والمسلمون والموارنة الذين قدموا من لبنان أيضا قدمت أمور لها علاقة بالأمور الجمالية وان كان فيها أحداث تاريخية كوادي القرن أيضا أخذت أمور أثرية كقلعة جدين بالإضافة الى جبل الجرمق الذي هو أعلى جبال فلسطين لذلك كانت التقارير منوعة وليست على نسق واحد.الصنارة: ما هو رد فعل المشاهد العربي في الوطن العربي على هذه التقارير؟محمد ابو عبيد: ردود الفعل كانت كبيرة حتى قبل انجاز هذه التقارير عندما كنت انشر هذه الصور والمناظر على صفحتي على الانستڠرام كانت تعليقات جميلة لأن هذه المناظر أثارت إعجاب وشغف الأصدقاء وبدأوا يتسائلون عن مواقع هذه المناظر لذلك اعتمدت في تقاريري على معلومات مكثفة مع مناظر خلابة أي ربط المعلومة القيمة بالمنظر الجمالي. وكل مرة كنت اقرأ عن الجليل كنت اكتشف الكثير والكثير عن هذه المنطقة التي فيها مهد للحضارة الانسانية وتمسك السكان هناك بالهوية رغم الواقع المفروض عليهم.