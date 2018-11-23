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د.شكري عواودة ل"الصنارة":استطعنا تثبيت مبدأ حق المواطنين العرب في المساواة الكاملة في المدينة في كافة المجالات



  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق



وقعت القائمة المشتركة في بلدية نتسيرت عيليت أمس الأول الأربعاء إتفاقية مع رئيس البلدية رونين بلوط يقضي بإنتخاب الدكتور شكري عواودة نائباً لرئيس البلدية بصلاحيات كاملة في مجال البنى التحتية ورئيسًا للجنة الصحة الجدماهيرية ولجنة تحسين واجهة المدينة إضافة الى مهام أخرى لأعضاء البلدية من القائمة المشتركة وممثلين عنها في لجان البلدية وهيئاتها المختلفة.


وفي حديث ل"الصنارة" قال د. شكري عواودة:" إن أهمية هذا الإتفاق تكمن في أنه يوقع مع رئيس بلدية يحظى بدعم كتلة مكونة من 13 عضواً وهو ليس بحاجة لدعمنا لتثبيت إئتلافه . وقد جاء هذا الإتفاق بعد مفاوضات ليست سهلة استطعنا خلالها تثبيت مبدأ حق المواطنين العرب في المساواة الكاملة في المدينة في كافة المجالات وفي كل مناحي الحياة في المدينة بما في ذلك التربية والتعليم.أمامنا قضايا كبيرة تدخل في إطار ما اتفقنا عليه تضمن التنقدم في قضايانا نحو المساواة بما يشمل تمثيل المواطنين العرب في هيئات ومؤسسات البلدية والمدينة وطرح قضاياه بشكل مركز ورسمي ". 

وجاء في بيان للقائمة المشتركة عبر صفحتها على مواقع التواصل :" تم اقرار ائتلاف شامل حصلت بموجبه القائمه المشتركه على نيابه الرئيس ومكتب دائم وصلاحيات قسم البنى التحتيه وتطوير حدائق المدينة والصحة العامة بشخص د شكري عواوده . ورئاسه لجنه الصناعه والتجاره د.رائد غطاس. ورئاسة لجنة الطاقة وعضوية لجنة التخطيط والبناء بشخص المحاسب حبيب عودة. و4 ممثلين في ادارات المراكز الجماهيرية، والشركة الاقتصادية ومجمع المياه والصرف الصحي .وعضوية نسبية كبيرة في كافة اللجان البلدية. وحسب الاتفاق العمل على مساواة الجماهير العربية في الحياة الثقافية والتربوية والتعليم المتساوي-وبنود أخرى.الاتفاق متشعب وجيد نطمح من خلاله تحقيق برنامجنا في الخمس سنوات القادمة" .
د.شكري عواودة ل"الصنارة":استطعنا تثبيت مبدأ حق المواطنين العرب في المساواة الكاملة في المدينة في كافة المجالات




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