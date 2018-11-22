تحديد, موعد, عودة, ميسي, لكتيبة, الأرجنتين,

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، من العودة لقيادة منتخب بلاده، بعدما غاب عن ارتداء قميص راقصي التانجو منذ نهاية مونديال روسيا.

ولم يشارك ميسي مع الأرجنتين في أي مباراة، منذ خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس العالم في روسيا، بعد الخسارة بنتيجة 3-4 أمام فرنسا.وذكرت قناة "TNT"، أن ميسي سيكون على رأس قائمة الأرجنتين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي ستكون في مارس/آذار المقبل، من أجل التحضير لبطولة كوبا أمريكا.وأضاف موقع القناة، أن الإعلان الرسمي عن عودة ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين، مع المدرب ليونيل سكالوني، سيكون في 29 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.يذكر أن سكالوني يتولى تدريب منتخب الأرجنتين بصفة مؤقتة، منذ إقالة المدرب خورخي سامباولي عقب مونديال روسيا.