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مركاز همزون في نتسيرت عيليت يستقبل الاعياد المجيدة باجواء مميزة



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بمشاركة الآلاف، من كافة المناطق  قام "مركاز همزون" فرع نتسيرت عيليت باافتتاح أضخم وأوسع تشكيلة من زينة الميلاد، وشجرة عيد الميلاد التي تجلّت بأجمل حُلة،  ويأتي هذا الاحتفال , حيث تم مساء اليوم الخميس احتفال مهيب تخلله الرقص والغناء بحضور بابا نويل الذي تصور مع الاطفال .


وتدأب إدارة مجمع "مركاز همازون" Merkaza على أن يدخل العيد إلى كل بيت ليفرح أبناء الأسرة الواحدة، في ظل أسعار مناسبة، وبشروط دفع ملائمة لكل رب أسرة ، حسب إمكانياته، ولتمكين ارباب العائلات من إمكانية شراء اكبر سله مشتريات بالجودة العالية والمميزة .

وفي حديث للصنارة نت مع مدير الامن في مركاز همازون نتسيرت عيليت محمد عباس قال:"اليوم نحتفل بالاعياد المجيدة كل عام وأنتم بخير , الاجواء ممتازة ولدينا تنزيلات واسعار خاصة بمناسبة الاعياد اهلا وسهلا بكم .




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