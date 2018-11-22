مركاز, همزون, في, نتسيرت, عيليت, يستقبل, الاعياد, المجيدة, باجواء, مميزة,

بمشاركة الآلاف، من كافة المناطق قام "مركاز همزون" فرع نتسيرت عيليت باافتتاح أضخم وأوسع تشكيلة من زينة الميلاد، وشجرة عيد الميلاد التي تجلّت بأجمل حُلة، ويأتي هذا الاحتفال , حيث تم مساء اليوم الخميس احتفال مهيب تخلله الرقص والغناء بحضور بابا نويل الذي تصور مع الاطفال .

وتدأب إدارة مجمع "مركاز همازون" Merkaza على أن يدخل العيد إلى كل بيت ليفرح أبناء الأسرة الواحدة، في ظل أسعار مناسبة، وبشروط دفع ملائمة لكل رب أسرة ، حسب إمكانياته، ولتمكين ارباب العائلات من إمكانية شراء اكبر سله مشتريات بالجودة العالية والمميزة .وفي حديث للصنارة نت مع مدير الامن في مركاز همازون نتسيرت عيليت محمد عباس قال:"اليوم نحتفل بالاعياد المجيدة كل عام وأنتم بخير , الاجواء ممتازة ولدينا تنزيلات واسعار خاصة بمناسبة الاعياد اهلا وسهلا بكم .