تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كارول سماحة تصحح خطأ فادحا بخطأين



  |     |   اضافة تعليق



شاركت النجمة كارول سماحة تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر عايدت من خلالها الشعب وكتبت: “لبنان يا قطعة سما. كل سنة وبلدي لبنان وأهله بخير”. إلا انها وضعت علم البلد الخطأ الأمر الذي أثار موجة سخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعاملت معها كارول بحنكة وفكاهة فنشرت تغريدة أخر علّقت من خلالها على الخطأ وكتبت: “حطينا العلم بالغلط اعزرونا. بس معليش مس رح إمحي التويت”.

إلا أنها تعرضت للإنتقاد مجددًا بعد أن كتبت “أعذرونا” بطريقة غير صحيحة




كلمات متعلقة

كارول, سماحة, تصحح, خطأ, فادحا, بخطأين,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها 2018-12-15 | 08:27:01

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع الطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة سيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة شارع 90 البحر الميت حادث طرق مروع مصرع شخص سائق اصابة اخرين شرطة اسعاف هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال وقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون اختفاء اثار الشاب هيثم طيارة جسر الزرقاء اعمال تمشيط دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةسخنين معسكر تدريبي خوض اتحاد ابناء فريق بولندا سافر لاعبون جدد تعزيز استعدادات افتتاح الموسم الكروي الجديد هيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار دكتور نادرة ناصر سمرة مديرة قسم معهد علم الوراثة مستشفى زيف صفد عبلين شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدربرصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com