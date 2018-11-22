كارول, سماحة, تصحح, خطأ, فادحا, بخطأين,

شاركت النجمة كارول سماحة تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر عايدت من خلالها الشعب وكتبت: “لبنان يا قطعة سما. كل سنة وبلدي لبنان وأهله بخير”. إلا انها وضعت علم البلد الخطأ الأمر الذي أثار موجة سخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعاملت معها كارول بحنكة وفكاهة فنشرت تغريدة أخر علّقت من خلالها على الخطأ وكتبت: “حطينا العلم بالغلط اعزرونا. بس معليش مس رح إمحي التويت”.

إلا أنها تعرضت للإنتقاد مجددًا بعد أن كتبت “أعذرونا” بطريقة غير صحيحة