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اتفاق صلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تم مساء اليوم الخميس اتفاق صلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في بلدة كفرمندا , بعد أن شهدت اعمال عنف خلال الشهر الاخير على خلفية الانتخابات , حيث نشبت شجارات عديدة تخللها القاء حجارة وزجاجات حارقة واستعمال مفرقعات مما اسفر عن اضرار جسيمة وحرق سيارات .


الاتفاق اقيم في مسجد القرية بحضور وجهاء ورجال دين من البلدة والقرى المجاورة والوسط العربي , بمشاركة رئيس المجلس المنتخب مؤنس عبد الحليم ورئيس المجلس السابق ورئيس لجنة المتابعة السابق محمد زيدان ومرشح الرئاسة علي خضر زيدان ووجهاء عن العائلتين .

وتعهد الجميع أمام الحضور ان لا تتكرر هذه الاعمال وعبر العائلتين عن اسفهما على الاحداث الاخيرة.




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- سلام زيدان

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