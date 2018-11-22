اتفاق, صلح, بين, عائلتي, زيدان, وعبد, الحليم, في, كفرمندا,

تم مساء اليوم الخميس اتفاق صلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في بلدة كفرمندا , بعد أن شهدت اعمال عنف خلال الشهر الاخير على خلفية الانتخابات , حيث نشبت شجارات عديدة تخللها القاء حجارة وزجاجات حارقة واستعمال مفرقعات مما اسفر عن اضرار جسيمة وحرق سيارات .

الاتفاق اقيم في مسجد القرية بحضور وجهاء ورجال دين من البلدة والقرى المجاورة والوسط العربي , بمشاركة رئيس المجلس المنتخب مؤنس عبد الحليم ورئيس المجلس السابق ورئيس لجنة المتابعة السابق محمد زيدان ومرشح الرئاسة علي خضر زيدان ووجهاء عن العائلتين .وتعهد الجميع أمام الحضور ان لا تتكرر هذه الاعمال وعبر العائلتين عن اسفهما على الاحداث الاخيرة.