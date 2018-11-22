اتفاق, صلح, بين, عائلتي, زيدان, وعبد, الحليم, في, كفرمندا,

تم مساء اليوم الخميس اتفاق صلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في بلدة كفرمندا , بعد أن شهدت اعمال عنف خلال الشهر الاخير على خلفية الانتخابات , حيث نشبت شجارات عديدة تخللها القاء حجارة وزجاجات حارقة واستعمال مفرقعات مما اسفر عن اضرار جسيمة وحرق سيارات .
الاتفاق اقيم في مسجد القرية بحضور وجهاء ورجال دين من البلدة والقرى المجاورة والوسط العربي , بمشاركة رئيس المجلس المنتخب مؤنس عبد الحليم ورئيس المجلس السابق ورئيس لجنة المتابعة السابق محمد زيدان ومرشح الرئاسة علي خضر زيدان ووجهاء عن العائلتين .
وتعهد الجميع أمام الحضور ان لا تتكرر هذه الاعمال وعبر العائلتين عن اسفهما على الاحداث الاخيرة.