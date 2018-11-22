جمعية, أطباء, الأسنان, العرب:, دورات،, ندوات،, مؤتمرات, ونشاط, علمي, مستمر,

تستمر جمعية أطباء الأسنان العرب بنشاطها المعهود، وفي الأسابيع الأخيرة نظمت الجمعية دورات وبرامج عديدة، كما وشاركت في عدد من البرامج.

بالأمس، اختتمت دورة Laminate بإشراف الدكتور زكريا ابو راس – اخصائي ترميم الاسنان، والتي شارك فيها عدد من الأطباء.وبالأمس أيضًا، اجتمع مدير الجمعية الدكتور فخري حسن مع رئيسة مجلس نعمات في شفاعمرو، ختام واكد، وذلك لبحث تعاون مشترك في مجال الصحة.واختتمت الأسبوع الماضي دورة لعلاج العصب في معهد الاستكمال التابع للجمعية في شفاعمرو، بإشراف الدكتور منير قرواني والدكتورة منال مرعي وقد شارك بالدورة عدد كبير من أطباء الأسنان.كما واجتمعت اللجنة التنفيذية للجمعية الأسبوع الماضي لوضع خطة عمل للعام القادم، مما يشمل المؤتمرات والدورات وغيرها.ودعت الجمعية أطباء الأسنان للمشاركة يوم غد الجمعة 23.11 صباحًا (الساعة العاشرة) للمشاركة في اجتماع من اجل التباحث والنقاش وابداء الرأس حول موضوع البوتوكس والعلاجات التجميلية في منطقة الوجه والكفين، حيث ان وزارة الصحة قررت اعتماد مسودة حول هذه العلاجات، وطلبت من الجمعية رأيها وملاحظاتها حول الموضوع قبل اقرار الأنظمة بشكل نهائي، وعلى ذلك دعت الجمعية الاطباء المهتمين في هذا المجال أن يشاركوا في الاجتماع التشاوري.وشارك وفد الجمعية بداية الشهر في اليوم العلمي لجمعية زراعة الأسنان الفلسطينية في بيت لحم، وقد التقى رئيس الجمعية الدكتور فخري حسن مع كل من الدكتور اسماعيل ملحم رئيس نقابة اطباء الأسنان في فلسطين وأعضاء مجلس النقابة، حيث تم التباحث في مسودة بروتوكول العلاقة بين الطرفين والذي سيوقع لاحقًا بحضور أعضاء الهيئتين الإداريتين.كما وشارك الدكتور فخري حسن رئيس الجمعية، في اليوم العلمي لقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى بوريا، بداية هذا الشهر، القسم الذي يديره الدكتور عماد أبو النعاج، وقد القى د. حسن كلمة الجمعية، وكذلك د. أبو النعاج قد ألقى كلمته كرئيس للقسم، وهو عضو بالجمعية أيضًا، وألقيت بالمؤتمر كلمات علمية ومحاضرات هامة .هذا، وكانت الجمعية قد نشرت قبل أيام اعلانًا لندوة الفلبين، وهي ندوة علمية ثقافية، بالتعاون مع شركة عدين، تقام في الفلبين في شهر شباط القريب، والتسجيل لها يكون عبر مكاتب الجمعية.