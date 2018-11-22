تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب: إسرائيل في ورطة دون السعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية التحالف مع المملكة العربية السعودية لبلاده ولاسرائيل.


وقال ترامب للصحفيين اليوم خلال حديثه عن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي "إذا نظرتم إلى إسرائيل، فإن إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة من دون السعودية. فماذا يعني ذلك؟ هل تعتزم المغادرة؟ هل تريدون أن تغادر إسرائيل (المنطقة)"؟

وأضاف: "لدينا حليف قوي جدا في المملكة العربية السعودية. لدينا حليف يؤكد على المستوى الأعلى، على لسان ولي العهد والملك، أنه لم يرتكب هذه الفظاعة".
ترامب: إسرائيل في ورطة دون السعودية




كلمات متعلقة

ترامب:, إسرائيل, في, ورطة, دون, السعودية,

تابعونــا

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا 2018-12-17 | 06:14:34

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، امس الأحد، نظيره السوداني عمر البشير في مطار...

الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر 2018-12-16 | 13:10:01

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي...

الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" 2018-12-15 | 17:30:51

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص بعد ساعات قليلة من بدء مظاهرة...

المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي 2018-12-15 | 14:56:42

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي: ان استراليا حاولت...

عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي 2018-12-15 | 11:55:01

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض عقوبات على جهات متورطة في الحرب في جنوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار مصرع شخص حادث طرق مروع قرب طرعان اصابة فتى شرطة اسعاف حسين علي بدر الحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية حريق انفجار اصابة امرأة شارع هركيفت رشيون لتسيون اطفاء شرطة تخليص عالقة اصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية اعتقال مواجهات القدس القاء حجارة 490 مشتبها شابا الشرطة المسجد الاقصى اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي مغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويساضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة راشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة افراج الشيخ كمال خطيب تحقيق ساعات الناصرة تحريض على العنف فيسبوك خطبة الجمعة اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com