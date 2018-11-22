يوفنتوس, يخطط, لصفقة, شتوية, من, البريمييرليج,

وجه يوفنتوس الإيطالي، أنظاره نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعزيز خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع اللاعب البرتغالي الشاب، في صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، روبين نيفيز.ويرى يوفنتوس أن أحد العوامل الإيجابية في الصفقة، هو أن خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو نفس وكيل أعمال روبين نيفيز.وكان خورخي مينديز، قد ساعد وولفرهامبتون، الصيف الماضي في ضم عدد من اللاعبين مثل جواو موتينيو وروي باتريسيو وراؤول خيمينيز، بالإضافة للمدرب نونو سانتو.وأفادت بأن إدارة يوفنتوس اجتمعت مؤخرًا وناقشت إستراتيجية النادي في سوق الانتقالات، وقد ظهر اسم روبين نيفيز، ضمن قائمة المطلوبين في يناير/كانون الثاني المقبل.ويعد نيفيز، هدفا لعدة أندية أخرى على رأسها مانشستر يونايتد، والسيتي وسان جيرمان.