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"صاحبة الجلالة"



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بما ان ترامپ يعتبر نفسه رئيس دولة العظماء, فهو لا يرى انه بحاجة الى الثبات على قرارات يتخذها. وعودة الى مقتل خاشقجي ضرورية من منطلق رسالة الصحافة. الرسالة المقدسة التي تعتبر من أفضل ما يكون كصوت الشعب وصوت الدولة. وبحق سُميت "صاحبة الجلالة".


الصحافة هي مرآة العدل وكشف الحقائق ومعالجتها, لأن الدولة التي لا تتمتع بحرية الصحافة لا تعتبر آمنة ولا مؤتمنة على قضاياها ولا حارساً على مؤسساتها. بدون الصحافة الحرة تصبح دولةً لم يبقَ منها إلا عظام نخرها السوس في معظم المجالات, الاجتماعية والسياسية والأمنية والعائلية.الصحفي السعودي خاشقجي, الذي عمل 30 عاماً متحدثاً باسم الحكومة السعودية, لم يكن يوماً مصدر خطر على بلده. وبعد مقتله أصبح ترامپ يخشى أن تكبر قضية تصفيته كلما مرّ عليها الزمن وتصبح مثل كرة الثلج المتدحرجة..

ترامپ صرح أخيراً بقراره الحفاظ على العلاقات مع السعودية رغم بشاعة الجريمة غير آبهٍ برأي العديد في الولايات المتحدة بأن مقتله بعيد عن القيم الأمريكية ويعتبر قتلا للكلمة الحرة وكم الأفواه.

وبما أن ترامپ لا يستطيع استنساخ إنسان آخر مثل محمد بن سلمان, فعليه الحفاظ عليه رغم تصريحاته السابقة عن نيته إنزال عقوبات لمن لعب دوراً في مقتل الصحفي وقتل الكلمة الحرة.. ليصبح الواقع: "كلام الليل يمحوه النهار". خاصة بما ان ترامپ يعتبر السعودية الممول لأكثر من 450 مليارد دولار للأسلحة. والحبل على الجرار.. تلحقه دول خليجية أخرى..

الأمريكي وترامپ لا يفرق معهم كل ما يتعلق بالحقوق الإنسانية لأن المواطن يريد أن يعرف ماذا قبضنا وممن؟!

المصالح عند ترامپ تأتي بمكانة الأولوية ومصلحته التجارية قبل المصالح الأمريكية..

يبدو أن "صفقة القرن", أي تصفية القضية الفلسطينية, ستؤجل كما طلب نتنياهو مؤخرا تأجيل البت فيها لما بعد شهر آذار, لأنها لم تعد تهم لا أمريكا ولا إسرائيل.ترامپ وابن سلمان سيستمران معاً أو سيسقطان معاً.*    *    *
بدها شوية توضيح...

* صادف أوّل أمس يوم ميلاد الفنانة القديرة فيروز الـ 83. فيروز بصوتها وبكلمات والحان الرحابنة أضاءت كالشمس عالمنا بقصص وروايات إنسانية وغرست فينا حب الوطن وعزفت على أوتار قلوب العرب في كل مكان. أحاسيس الفرح والبسمة من أغنية "رزق الله عالعربيات" الى آخر البوم طرحته بعد غياب 7 سنوات "ببالي".


* في حملة انتخابات عام 2016 ترامپ وصف هيلاري كلينتون بـ "الملتوية" بسبب استخدامها بريدها الالكتروني الخاص مشجعاً جوقته بإطلاق هتافات بسجنها. واليوم استخدمت ايڤانكا ابنة ترامپ بريدها الخاص لإرسال مئات الرسائل.

هل جوقة ترامپ ستطلق نفس الهتافات ضد ايڤانكا وتطالب بسجنها, أم على رأسها ريشة ...؟ هي فوق القانون..؟

* مكتب رئيس الوزراء يتكتم حول زيارة نتنياهو لدولة عربية. 

رجاءً لا تذكروا اسم الدولة "البحرين" كل واحد يحافظ على السر.

* دراسة اثبتت أن بعض التنزيلات التي تُطرح في يوم "بلاك فرايدي" تصبح أقل سعراً بعد بضعة أشهر وربما أيضا قبل ذلك ... ما حدا يزعل بعدين لما تصبح الأسعار أرخص.

* في "عيد الشكر" عند الأمريكيين عادة, خلالها يتم العفو من الذبح لزوج من ديوك الحبش على عكس 50 مليون ديك رومي سيحلون ضيوفاً على موائد الأمريكيين.وماذا مع ذبح البني آدمين؟ من سيعفو عنهم.

* تعقيباً على الوضع الاقتصادي والمظاهرات في لبنان تحت شعار "لأن الحاكم بطران ... صار الشعب جوعان" قال نبيه بري في اجتماع: هناك من يقول لنا جوعوا نحن نأكل عنكم. "مثل ما قالت ماري أنطوانيت للشعب الفرنسي: إذا لم تجدوا الخبز كلوا البسكوت" ... أيعقل هذا!!

ڤيدا مشعور
"صاحبة الجلالة"




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